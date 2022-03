Handball, Frauen-Bundesliga : Acht Corona-Fälle stoppen die Elfen in der Bundesliga

Acht Corona-Fälle stoppen die Elfen in der Bundesliga

Leverkusen Der Corona-Ausbruch bei den Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen führt zu einer zweiten Spielabsage. Nach dem Duell am vergangenen Wochenende gegen Zwickau muss auch die Partie am Samstag beim Buxtehuder SV verlegt werden.

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, aber wir sind aktuell nicht in der Lage, dieses Spiel durchzuführen“, betont Geschäftsführerin Renate Wolf.

Insgesamt acht Spielerinnen wurden positiv auf das Virus getestet. Alle Betroffenen zeigen Symptome – wenn auch glücklicherweise nur leichte. Die Nachholtermine für beide Begegnungen hat die Liga bereits festgelegt. Das Team von Trainer Johan Petersson muss zweimal mittwochs antreten: am 13. April in Buxtehude und am 18. Mai gegen Zwickau (jeweils ab 19.30 Uhr).