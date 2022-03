Eiskunstlauf : Erfolgreicher Saisonabschluss für  Eiskunstlauf-Nachwuchs

Krefeld Beim Grafschafter-Cup in Moers zeigte Tiana Zimmermann schöne Elemente und sicherte sich Gold bei den Minis E. Diesen Erfolg komplettierte Leonie Moutafidou mit dem Bronzerang (Minis C).

(lu) Mit dreimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze kehrten der Eiskunstlauf-Nachwuchs des EV Krefeld vom Grafschafter Cup in Moers zurück. In der höchsten Startklasse überzeugte Rio Hashimoto (Neulinge 2A) mit einem sehr schönen und fehlerfreien Kürprogramm und siegte. Das Podest komplettierte Melissa Jochems mit einer ebenfalls sehr guten Leistung auf dem Bronzerang. Neben gelungenen Doppelsprüngen überzeugten beide Läuferinnen in den Pirouetten und läuferischen Fähigkeiten. Unbesiegt blieb auch Hannah Jentges in der Kürkategorie der Anwärter Mädchen B. Nach ihrem Landesmeistertitel zeigte sie keine Schwäche, siegte souverän. Bei den Jüngsten zeigte Tiana Zimmermann schöne Elemente und sicherte sich Gold bei den Minis (Minis E). Diesen Erfolg komplettierte Leonie Moutafidou mit dem Bronzerang (Minis C). Den Silberrang erliefen sich in den Kategorien der Freiläuferküren, gelaufen auf einem Drittel der Eisfläche, mit sehr guter Leistung Diana Volkov (Freiläufer Kür 1B), Stella Schnitzler (Freiläufer 1F) und Annalena Ochodek in der Kategorie Freiläufer 2. Janine Pütz (Figurenläufer 1A) sowie Mayla-Alisha Poferl (Eisläufer C) und Sophia Arabatzis (Freiläufer 1F) verpassten mit Rang vier knapp das Podest. Weitere Ergebnisse: