Fußball : Trainer Stefan Trienekens kann auch aus der Haut fahren

Stefan Trienekens, hier als Trainer des Hülser SV am Spielfeldrand. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 51-jährige Grefrather wurde als B-Jugendlicher mit dem FC Bayer Uerdingen Deutscher Meister und schaffte den Sprung in Profiteam. Jetzt trainiert er die U17-Jugend des SC Union Nettetal.

Ihm gelang im bezahlten Fußball und danach nicht unbedingt der ganz große Wurf - körperlich mit 1,94 Meter aber auf jeden Fall -, doch seine Agenda kann sich auch durchaus sehen lassen und ist gespickt mit Highlights. Da braucht er sich hinter vielen Anderen überhaupt nicht zu verstecken. Die Rede ist vom 51-jährigen Stefan Trienekens, der in Grefrath wohnt. Er arbeitet beim Finanzamt in Düsseldorf, ist verheiratet und Vater einer Tochter ist. Seine Karriere als Spieler genann einst bei Borussia Oedt. Aktuell ist er, und das schon seit einigen Jahren, Trainer der U17 des SC Union Nettetal.

Vor diesem Job hatte er das Sagen beim ASV Süchteln, Hülser SV, SSV Grefrath und eben auch Oedt. Und was in diesem Zusammenhang schon auffällt: Zwischen den einzelnen Engagements legte er, den alle nur als ruhigen Vertreter kennen und schätzen, immer eine Pause ein. Aber wenn es nicht so läuft, wie von ihm geplant und erhofft, kann er auch aus der Haut fahren, wie es immer so schön heißt,

Die Karriere des Mittelstürmers begann als Nachwuchsspieler mehr als vielversprechend. Als Stammkraft der B-Junioren des FC Bayer Uerdingen wurde er am 8. Juli 1987 in Nürnberg Deutscher Meister. 4:0 (2:0) wurde der gastgebende „Club“ bezwungen und seine Mitstreiter Stephan Paßlack oder Markus Bayertz sammelten später auch bei den Senioren ihre Meriten. Bayertz erzielte übrigens den überraschend klaren 4:0-Endstand. Michael Klauß (2) und Uwe Lewitzky waren die anderen Torschützen des Teams von Trainer Wolfgang Maes vor über 4200 Zuschauern gewesen.

Kürzlich hatte sich die Meistermannschaft noch zu einem gemütlichen Beisammensein getroffen. Dies passiert übrigens ziemlich regelmäßig. In Reihen der Verlierer standen übrigens Spieler wie Helmut Rahner und Frank Türr. Rahner war im Endspiel direkter Gegenspieler von Trienekens. Er war später auch für Uerdingen am Ball (von 1991 bis 1996) und half kräftig mit, den Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen.