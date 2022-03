3. Handball-Bundesliga : „Es wird härter und intensiver zugehen“

HSG-Kapitän Merten Krings (Nr. 4) erwartet eine noch härte Gangart als hier in einem Spiel der Vorrunde. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Interview Krefeld Der Kapitän des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein freut sich auf die Aufstiegsrunde, die am Samstag in der Gruppe Süd mit dem Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen beginnt.

Mit dem Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Pfullingen (20 Uhr) beginnt für die HSG Krefeld Niederrhein die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga. Im RP-Gespräch blickt Kapitän Merten Krings auf die kommenden Aufgaben.

Krings Es war für die Mannschaft sehr wichtig, in dieser Form zusammen zu kommen. Wir haben uns nochmal vor Augen gehalten, dass die kommenden Spiele eine ganz andere Qualität haben als in der Staffel, wo uns der ein oder andere Gegner stark unterlegen war.

Krings Das war sehr interessant. Ich stehe solchen Dingen immer offen gegenüber. Wenn man noch Potenzial ausschöpfen kann, muss man das tun. Alle Sportler wissen, wie wichtig die mentale Stärke ist. Ein Slowene, der Nationalspieler war und mit dem ich in Saarlouis zusammengespielt habe, sagte, nur 40 Prozent machen Talent aus und 60 Prozent mentale Stärke.

Krings Man spielt, wie man trainiert. Wir haben in dieser Woche im Training eine ganz andere Körpersprache und Intensität. Jede Einheit ist jetzt enorm wichtig, die dürfen wir nicht verschenken. Wir müssen im Training merken, dass das Niveau steigt und wir in den Spielen nicht überrascht sind.“

Krings Die Schwächephasen, die wir im Laufe der Saison zweifelsohne hatten, besonders in der ersten Halbzeit, müssen wir stark reduzieren. Ich glaube, dass in jedem Spiel Kleinigkeiten entscheidend sein werden.

Krings Ich sehe keine Mannschaft, gegen die wir chancenlos sind. Natürlich ist Konstanz der absolute Favorit, aber wir spielen ja zu Hause gegen die. Pfullingen ist auch keine schlechte Mannschaft. Da wird sich am Samstag schon zeigen, ob wir bereit sind, alles zu investieren. Die HSG hat in der Vorsaison gegen Pfullingen gewonnen. Das wird jetzt aber ein ganz anderes Spiel, weil beide Teams neue Spieler haben.

Was wird sich gegenüber den Spielen in der Staffel ändern?

Krings Bisher haben wir mit dem Vorstand noch nicht darüber gesprochen. Als Mannschaft wollen wir von Spiel zu Spiel gucken. Klar ist, dass wir definitiv nicht zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Ich denke aber, dass wir das schaffen können, aber genauso gut können wir am Ende mit null Punkten dastehen. Es ist alles offen. Wir können gegen jeden gewinnen oder verlieren. Ich bin selbst gespannt, wie es laufen wird. Ich kann das schwer einschätzen. Gegen Konstanz habe ich schon häufiger gespielt. Auch wenn wir auf dem Papier die bessere Mannschaft waren, haben wir uns immer sehr schwer getan. Gegen Schalksmühle haben wir zweimal verloren. Da haben wir was gutzumachen.

Krings Definitiv, um in der Gruppe unter den zwei besten Teams zu kommen. Dafür muss aber auch viel klappen und wir die Leistung abrufen, die wir abrufen können.

Krings Wir trainieren zwar in der Woche nicht so oft wie zum Beispiel Konstanz. Aber ich merke, dass sich bei uns der Kraftraum vor dem Training schon mehr füllt als sonst. Auch unser Athletiktrainer hat mit uns in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass wir über 60 Minuten das Tempo mitgehen können.“