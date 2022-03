Reiten : Goldenes Reitabzeichen für Sophie Jamar

Sophie Jamar vom RV Lenzenhof/Krefeld erhält am Sonntag das Goldene Reitabzeichen beim Turnier der Jungen Pferde des Förderkreise. Foto: Nilgens

Krefeld Die Auszeichnung erfolgt am Wochenende beim Reitturnier „Junge Pferde“ auf der Anlage des Reitstalls Kühnen am Hökendyk. Vorher startet sie noch in der L- und M-Dressurpferdeprüfung.

(off) Sophie Jamar vom RV Lenzenhof/Krefeld erhält am kommenden Sonntag anlässlich des Turniers der „Jungen Pferde“ auf der Reitanlage Kühnen des Förderkreises Junge Pferde im Hökendyk ihr Goldenes Reitabzeichen“ für zehn Siege in der schweren Klasse S. Die Verleihung erfolgt um 14 Uhr zwischen den beiden S- Dressuren. Das Goldene Reitabzeichen ist das höchste persönliche Leistungs-Abzeichen, dass ein Reiter jemals in seiner sportlichen Karriere des Pferdesports bekommen kann. Bei den meisten Reitern bleibt das unerreichbar und gegebenenfalls nur ein Traum.

Die 21-jäjhrige Sophie Jamar begann mit vier Jahren zu reiten. 2009 bekam sie ihr erstes Pferd namens „Zoe“. „Mit ihr bin ich zunächst Dressur und Springen geritten“, sagt die Belgierin. „Mit ihr bin ich von der E-Dressur, über A, L, M*, M** bis zum ersten Start in der Klasse S vor sechs Jahren erfolgreich geritten.“ 2017 verbuchte sie fünf Siege in der nationalen Junioren-Tour in Belgien. 2018 ist sie das erste Mal international für Belgien an den Start gegangen. Zoe ist inzwischen 17 Jahre alt und immer noch in Sophies Besitz. „Sie steht zu Hause bei meiner Mutter. Am Wochenende reitet ich gerne mit ihr ins Gelände.“

Von 2016 bis 2019 absolvierte sie ihre Ausbildung zum Pferdewirt im belgischen Dressurstall von Jerome Schneiders. Von Juli 2019 bis September 2020 arbeitete im Ausbildungsstall von Norbert van Laak in Soest. Seit Oktober 2020 ist sie im Zucht- und Ausbildungsstall der Familie Frenzen in Krefeld tätig. Sophie Jamar ging im Jahr 2021 und auch bereits in diesem Jahr mit verschiedenen Kundenpferden und Pferden aus der Zucht der Familie Frenzen sehr erfolgreich an den Start. Sie ritt etliche Siege und Platzierungen von der Reitpferdeprüfung über Dressurpferdeprüfungen, L-, M- und S-Dressuren bis hin zu Siegen in der Intermediaire I.

Escodantino aus der Zucht der Familie Frenzen führte sie zum „Rheinischen Champion“ in der Reitpferdeprüfung anlässlich der Rheinischen Meiterschaften. Mit dem Vierjährigen gewann sie danach bereits eine Dressurpferde-Prüfung der Klasse A mit der Wertnote 9,0. Maßgeblich beteiligt an der Erfüllung der Kriterien zur Verleihung des Goldenen Reitabzeichens war der schwedische Hengst „Double Diamond II“, mit dem sie sieben Siege in der schweren Klasse erritt. Mit ihm wurde sie auch Rheinische Meisterin 2021 bei den jungen Reitern. Mit „Donna Romantica“ der Familie Bobzin schaffte sie drei S-Siege. „Diese Stute hatte zuvor noch keine S-Dressur gewonnen“, erzählt sie.