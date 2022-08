Viele Regeländerugen : 33. Covestro Triathlon am Elfrather See

33. Covestro Triathlon am Elfrather See

Krefeld Knapp 900 Aktive haben für die Neuauflage des SC Bayer Uerdingen am Sonntag gemeldet. Der neue Schimm-Ausstieg befindet sich jetzt unmittelbar an der Wechselzone. Die Liga-Wettkämpfe sind eingebunden.

(WP) Es wird am Sonntag ab 8.30 Uhr laut an der Regattastrecke, denn dann fällt der erste Startschuss am Elfrather See. Seit der ersten Auflage 1987 hat es noch nicht so viele Änderungen bei der traditionellen, von der Triathlonabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen organisierten Veranstaltung gegeben, wie in diesem Jahr.