Quartalsbilanz : Covestro profitiert vom Aufschwung nach Corona - aber: Sorge vor Produktionsstillständen

Leverkusen/Dormagen/Krefeld Unter anderem dank dem China-Geschäft erzielt das Leverkusener Unternehmen mit Standorten auch in Dormagen und Uerdingen im Frühjahr knapp 19 Prozent mehr Umsatz. Der drohende Gas-Engpass aber könnte die Produktion stilllegen.

Preiserhöhungen haben dem Kunststoffhersteller Covestro noch zu deutlichem Wachstum im zweiten Quartal verholfen. Der Umsatz kletterte von April bis Juni um knapp 19 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, wie das Leverkusener Unternehmen am Dienstag mitteilte. „Im zweiten Quartal haben wir von einer schneller als erwarteten Erholung nach den Lockdowns in China und einer intakten Nachfrage nach unseren Produkten profitiert“, sagte Finanzchef Thomas Toepfer. „Im laufenden zweiten Halbjahr haben die gesamtwirtschaftlichen Risiken noch einmal deutlich zugenommen, insbesondere mit Blick auf die sehr hohen Energiekosten sowie Unwägbarkeiten bei der Gasversorgung an unseren deutschen Standorten.“ Diese machen rund ein Viertel der weltweiten Produktionskapazitäten des Unternehmens aus.