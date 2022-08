Wupsi-App in Leichlingen und Leverkusen : Phantombusse und Geisterzüge – Bus-Ausfälle sorgen für Ärger

Manche Busse fahren nur in der App ... Foto: RP, Uwe Miserius

Leverkusen/Leichlingen Urlaubs- und krankheitsbedingt fallen in Leverkusen und Leichlingen derzeit vermehrt Linienbusse aus. Betroffene berichten von ihren Erfahrungen.

Weiterleiten Drucken Von Thomas Gutmann

Urlaubs- und krankheitsbedingt fallen in Leverkusen und Leichlingen derzeit vermehrt Linienbusse aus. Dies hat die Wupsi vorige Woche eingeräumt. Die RP hatte zuvor über den Fall einer Witzheldenerin berichtet, die in Büscherhofen auf den 253er in Richtung Opladen wartete – vergeblich, obwohl der Bus in der Wupsi-App als „normalfahrend‘ aufgeführt wurde.

In der Facebook-Gruppe „Leichlingen Info & offenes Forum“ berichten mehrere ÖPNV-Nutzer von ähnlichen Erfahrungen. „Passiert mir ständig, der Bus fällt aus und es wird keine Information angezeigt“, schreibt etwa Neslihan Aktolun. Elbeki Ley berichtet: „Pfingstsonntag von Hilgen nach Leichlingen. Der Bus kam einfach nicht. In der App stand: planmäßig abgefahren. Frechheit!“ Und Jürgen Riemer kommentiert: „Die 250 z.B. fällt öfters mal aus. In acht von zehn Fällen kann man das dann in der App sehen, leider erst 10 Minuten nachdem der Bus eigentlich gekommen wäre.“