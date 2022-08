Kommentar zum 9-Euro-Ticket : Fahrpreis auf Ramsch-Niveau ruiniert das System Bahn

Statt „Geiz ist geil“ im ÖPNV zu befördern und das Premiumprodukt Bahn, das Zugfahren zum Teil immer noch ist, vollends zu ruinieren, sollte die Politik lieber in die Qualität dieses Systems investieren.

Das 9-Euro-Ticket ist das neue Corona. Die Deutschen diskutieren sich darüber die Köpfe heiß, so wie zuvor über die Pandemie. Mein Vater etwa (fast 79) findet das 9-Euro-Ticket toll – wie viele andere Ich-kann-jetzt-billig-aber-ich-muss-nicht-unbedingt-Bahn-Fahrer. Bei einem Verwandtenbesuch in Oldenburg (Hin- und Rückfahrt natürlich wie gewohnt mit dem Auto) freute er sich über eine Gratis-Busfahrt im Stadtverkehr, weil der ja aktuell deutschlandweit inklusive ist. Supi!

Meine Erfahrungen sind andere. Im RE vom Rhein- ins Sauerland, Umstieg in Dortmund, wurde aus meinem 9-Euro ein 69-Euro-Ticket. Grund: Ich war dem durch eine Plakatwerbung entstandenen Mund-zu-Mund-Irrtum aufgesessen, das mitgenommene Fahrrad sei inklusive. Der Schaffner wertete das als Schwarzfahren meines Bikes. So als ob ich, nur um ein paar Euro zu sparen, stundenlang eine 60-Euro-Strafe riskieren würde?! Na klar: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Doch Kulanz geht anders.

Oder was halten Sie davon: Rund 420 Euro für die Zwei-Personen-Hin-und-Rück-Bahnfahrt vom Sauerland nach Graz hingelegt – aber bei der Rückfahrt ab Kassel-Wilhelmshöhe auf den Persönlichen Personen-Nahverkehr mittels eigenem Pkw angewiesen? Normal wäre so: vom Fernbahnhof Wilhelmshöhe weiter nach Meschede oder Brilon. Aber weil das System Bahn wegen Überlastung in die Knie ging, blieb nur der Hol-Dienst mit der Familienkutsche. Genauso wie bereits bei der Pfingstfahrt der Ruderjugend: Statt, wie geplant, vom Rhein an die Lahn und zurück durchgängig per Bahn zu reisen, musste der Nachwuchs jeweils auf halber Strecke mit Elterntaxis abgeholt werden. Da freut sich der Papa, der Geldbeutel grinst, und die Umwelt lacht.