63 Bewohner werden kurzfristig anderswo untergebracht : Brand in Obdachlosenunterkunft in Küppersteg

Brand in Obdachlosenunterkunft in Küppersteg

Update Leverkusen-Küppersteg Am Vormittag entdecken Bauarbeiter Qualm, der aus der Containeranlage an der Heinrich-Claes-Straße kommt. Bewohner können sich nach draußen retten. Statiker der Bauaufsicht und Brandermittler der Kripo vor Ort.

Bauarbeiter eindeckten am Montagmorgen an der Containerunterkunft an der Heinrich-Claes-Straße in Küppersteg Qualm, der aus einem der Container kam. Sie alarmierten gegen 9.50 Uhr die Feuerwehr. Auch die Brandmeldeanlage in dem Bau hatte ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer im ersten Obergeschoss fest, die gesamte Etage war stark verraucht, berichtet die Feuerwehr.