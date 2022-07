Tipps für Leichlinger und Leverkusener : Welche Sportart zu welchem Schüler passt

Leichlingen/Leverkusen Bewegung hilft, vom Ferien- in den Lernmodus umzuschalten. Der Studienkreis gibt Tipps, wie dies am besten gelingt. Individualsport wie Tischtennis oder Kraftsport zum Beispiel hilft, das Gefühl von Selbstwirksamkeit und die Frustrationstoleranz zu steigern.

Noch anderthalb Wochen Sommerferien – so langsam hören Schüler (und Lehrer) in ihrem inneren Ohr wieder den Schulgong. Doch nach sechseinhalb Wochen vom Freizeit- in den Lernmodus umzuschalten (die Bummelzeit vor den Ferien nicht miteingerechnet), fällt nicht jedem leicht. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Gehirn zum Lernen anzuregen. Viele davon sind nicht nur effektiv, sondern machen auch noch Spaß, behauptet das Nachhilfe-Unternehmen Studienkreis, das auch in Leichlingen und Leverkusen vertreten ist. Mit seinem Ratgeber „Training für Körper und Geist“ will es zeigen, wie Bewegung und Gehirntraining den Organismus in Schwung bringen. Das E-Book kann gratis unter studienkreis.de/training-fuer-koerper-und-geist heruntergeladen werden.