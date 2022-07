Verkehr in Neuss : Stadtwerke läuten Endspurt bei Neun-Euro-Ticket ein

Neuss Kurz vor dem letzten Monat, in dem Bus- und Bahnkunden ein 9-Euro-Ticket erwerben können, legen die Stadtwerke den Kauf per App nahe. Auch eine konkrete Zahl wird genannt.

(NGZ) Nach zwei verkaufsstarken Monaten im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) beginnt am kommenden Montag, 1. August, der letzte Monat, für den Bus- und Bahnkunden ein Neun-Euro-Ticket kaufen können. Die Stadtwerke Neuss allein haben nach eigenen Angaben bislang bereits rund 48.000 Tickets verkauft. Das Angebot für den ÖPNV wird laut Jörg Steinfort, Marketing- und Vertriebsleiter für den Bereich Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss , sehr gut von den Fahrgästen angenommen. Am bequemsten – und ohne Schlange zu stehen – könne das Neun-Euro-Ticket direkt über das Smartphone oder das Tablet gekauft werden. „Wer es bislang noch nicht ausprobiert hat, kann es am einfachsten online über unsere neuss mobil-App erwerben“, so Steinfort. Die App lässt sich kostenfrei im App Store oder im Google Play-Store downloaden.

Das Neun-Euro-Ticket kann deutschlandweit genutzt werden. Es gilt in Bussen, Straßenbahnen, S-Bahnen sowie Regionalzügen und Regionalexpressen in der 2. Klasse. Das Ticket ist eine Monatskarte und bis zum Monatsende gültig – unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt es erworben wird. Außer über die App verkaufen die Stadtwerke Neuss das Neun-Euro-Ticket in ihrem Online-Ticketshop, im Kunden-Center Nahverkehr an der Krefelder Straße und in all ihren Vorverkaufsstellen. Das Ticket kann auch am Automaten oder direkt beim Busfahrer erworben werden. Das Neun-Euro-Ticket bietet für Gelegenheitsfahrer außerdem die Chance, aus dem regulären Abo-Portfolio die richtige Variante auszuwählen und im Monat August ausgiebig für neun Euro zu testen – ob Bären-Ticket, Ticket1000, Ticket2000 oder Young-Ticket-Plus.