Seat-Fahrerin übersieht BMW : Zwei Verletzte in Bergisch Neukirchen

Beim Herausfahren von einem Parkplatz an der Burscheider Straße in Bergisch Neukirchen hat eine Seat-Fahrerin einen Unfall mit zwei Leichtverletzten und zwei geschrotteten Autos gebaut. Laut Polizei übersah die 52-Jährige, als sie in die Fahrbahn einbiegen wollte, ein von links kommendes BMW Cabrio, das in Richtung Opladen fuhr. Bei dem Zusammenstoß am Freitag gegen 19 Uhr wurden die Seat-Fahrerin und eine Zwölfjährige, die mit im Auto saß, leicht verletzt. Der BMW-Fahrer (43) blieb unverletzt. Beide Autos waren so schwer demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten.