Hier tanzen Leverkusen und Leichlingen in den Wonnemonat Von heißen Tanzflächen und legalen Maibäumen

Große Tanzparty „aus dem April“ in Hitdorf In der Stadthalle an der Hitdorfer Straße spielt die Band „Jim Button’s“ die Gäste in den Wonnemonat. Veranstalter ist der Verein „Leben in Hitdorf“, der unter anderem an dem Abend auch Cocktails anbietet. Los geht es um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten zu 22 Euro gibt es über den Webshop auf der Leben-in-Hitdorf-Homepage oder telefonisch unter 0177 71789640.