Reiten : Was Renée Faatz und Vito Vitalis J. verbindet

St. Tönis Renée Faatz vom RV Seydlitz St. Tönis nahm am Turnier auf Gut Altwahlscheid in Neuss teil. Dabei feierte sie Erfolgs mit ihrem zehnjährigen Wallach Vito Vitalis J.. Was sie mit dem Pferd verbindet.

Renée Faatz vom RV Seydlitz St. Tönis ritt in der Drei-Sterne-S-Dressur den sechsten Platz heraus - mit 67,982 Prozentpunkten. „Das war mein erster Versuch in einer Drei-Sterne und es hat geklappt“, sagt die 25-jährige Pferdewirtschaftsmeisterin mit eigenem Ausbildungsbetrieb in Kempen. Sie ritt dabei den zehnjährigen Wallach Vito Vitalis J., mit dem sie bereits sieben S-Siege errungen hat. „Mit Piaffe und Passage stecken wir noch in den Kinderschuhen. Daran müssen wir arbeiten.“ Davor hatte sie mit Vito Vitalis J. den zweiten Platz in der Zwei-Sterne-S belegt. „Es hätte durchaus ein Sieg sein können, aber ich versaute es mir durch Fehler meinerseits in der Galopptraversale.“ Sie kennt ihr Pferd seit zehn Jahren, als Fohlen von ihrer Mutter gekauft, bildete sie es bis zur S-Dressur drei Sterne aus. „Es ist ein spezielles Pferd, aber ein echter Kumpel“, meint sie über Vito Vitalis J.. Seit 20 Jahren reitet Renée Faatz. „Mit 17 Jahren bin ich meine erste S-Dressur geritten.“ Sie gehörte zur Dressur-Equipe des Pferdesportverbandes Kreis Viersen, gewann mit dieser Mannschaft das Landesturnier und ist zweimal mit beim Quadrillen-Championat des CHIO in Aachen geritten. Als U21-Reiterin stand sie bei den Rheinischen Meisterschaften im Finale. Das Ziel ist der Erwerb des Goldenen Reitabzeichens, der Traum eines jeden Reiters.