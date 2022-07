Melanie Lasrich nennt den Erfolgsgrund : „Die Bundestrainerin hat die Spannungen befriedet“

Interview Krefeld Krefelds Ex-Nationalspielerin und Europameisterin Melanie Lasrich erklärt, warum sie glaubt, dass Deutschland am Sonntag im Endspiel gegen England den Titel bei der Europameisterschaft gewinnt.

Die jüngsten Erfolge der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in England haben dem Frauenfußball zu weiterer Popularität verholfen. In Krefeld ist die ehemalige Nationalspielerin Melanie Lasrich, die in ihren fünf Länderpsielen drei Tore erzielt hat, zu Hause ist. Heute arbeitet die frühere Stürmerin als Hauswirtschaftsleiterin bei der Evangelischen Altenhilfe. Wir sprachen mit der 53-Jährigen.

Frau Lasrich, was machen Sie am Sonntag um 18 Uhr?

Lasrich Ich bin in Elfrath aufgewachsen, habe mit den Jungs auf der Straße dem runden Leder nachgejagt und für meine Schule in Gartenstadt am Drumbo-Cup, der Krefelder Hallenschulmeisterschaft teilgenommen. 1979 bin ich beim VfB Uerdingen eingetreten, der damals schon reine Mädchenmannschaften hatte. Bis zum Jahr 2000 folgten im Seniorenbereich neben den VfB Uerdingen noch Stationen beim KBC Duisburg-Kaßlerfeld, dem TuS Ahrbach und den Sportfreunden Siegen – jeweils in der Bundesliga beziehungsweise vor deren Einführung der höchsten Spielklasse.