Leichtathletik WM U20 : Tessa Srumf ist jetzt Deutsche Rekordhalterin

Cali Den Titel Deutsche Rekordhalteri darf Tessa Srumf nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft U20 in Kolumbien jetzt für sich banspruchen. Wie es dazu kommt und welche Leistung sie dafür erbracht hat.

Die Deutsche Mixed Staffel litt im Finale unter dem kurzfristigen Ausfall von Okai Charles (Königsteiner LV), der Corona-Positiv getestet wurde und von Lysann Helms (Hamburger SV), die beim Einlaufen umknickte und eine Bänderdehnung erlitt. So mussten ganz kurzfristig und relativ unvorbereitet Lasse Schmitt (Königstein) und Lena Leege (Berlin) einspringen. Das hatte natürlich Folgen. So blieb das deutsche Quartett mit 2:24,34 Minuten auch knapp zwei Sekunden über der im Halbfinale gelaufenen Zeit von 2:22,41 Minuten. Platz sechs indes ist im Weltmaßstab ein Erfolg für die zuletzt so gebeutelte deutsche Leichtathletik.

Am Freitag geht es in Cali weiter mit der zweiten Starterin des SC Bayer 05 bei dieser Weltmeisterschaft. Dann tritt Anna Keyserlingk in der Dreisprung-Qualifikation an. Nach neuestem Zeitplan wird dies entweder in der Qualifikationsgruppe A um 16:05 Uhr MESZ oder in Gruppe B um 17:45 Uhr MESZ sein.