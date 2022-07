Tennis-Bundesliga : Federicos Gaios Jubel folgt Fassungslosigkeit

Neuss Der HTC Blau-Weiß Krefeld führt nach den Einzeln in Neuss mit 3:1 und verliert die beiden anschließenden Doppel im Champions-Tiebreak – eine gefühlte Niederlage. Ob der eine Punkt im Kampf um den Klassenerhalt hilft?

Federico Gaio ist Italiener. Der 30-Jährige ist so etwas wie der Sunnyboy im Team des HTC Blau-Weiß Krefeld. Er ist immer für einen Spaß zu haben und versprüht gute Laune, sobald er zur Tür herein kommt. Doch damit war es am Sonntag um 18.02 Uhr gänzlich vorbei. Der temperamentvolle Südeuropäer zertrümmerte seinen Schläger. Doch der Wutanfall war damit auch schon vorbei. Er setzte sich auf die Bank und sackte in sich zusammen. Mit gesenktem Haupt saß er mutterseelenallein dort, bewegte sich kaum, 20 Minuten lang. Ein einziger Satz kam ihm über die Lippen. „Das darf nicht wahr sein, das ist unfassbar“, stammelte er mehrmals.