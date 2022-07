Leichtathletik : Tessa Srumf und Anna Keyserlingk träumen vom Finale

Die beiden Uerdingerinnen Tessa Srumf (links) und Anna Keyserlingk im Trainingslager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Florida. Foto: SCB

Krefeld Tessa Srumf und Anna Keyserlingk, die beiden Leichtathletinnen des SC Bayer 05 Uerdingen, fiebern der Weltmeisterschaft U20 in der kommenden Woche entgegen. Derzeit bereiten sie sich in Florida auf die Titelkämpfe vor.

Anna Keyserlingk und Tessa Srumf vom SC Bayer 05 Uerdingen bereiten sich gerade intensiv auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft U20 vor. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat sein gesamtes Team hierfür eine Woche in der unter Topathleten bekannten IMG Academy in Bradenton (Nähe Tampa Bay) an der Westküste Floridas eingemietet. Zu den Kunden der Academy gehören unter anderem Tennisstar Verena Williams und NFL-Quarterback Russel Wilson.

„Hier gibt es wirklich alles, um professionell zu trainieren“, sagt Anna Keyserlingk. „Top-Trainingsanlagen, sportlergerechtes Essen, eine sehr gute Unterbringung in Villen mit mehreren Räumen für je sechs Personen, bestens ausgestattete Krafträume und natürlich immer schönes Wetter.“

Auf einen Blick Der Zeitplan bei der U20-WM in Cali Tessa Srumf 4 x 400 Meter Staffel Mixed Vorlauf Dienstag, 1.20 Uhr MESZ. Finale Mittwoch 1:50 Uhr MESZ. Anna Keyserlingk Dreisprung Qualifikation 5. August, 18:30 Uhr MESZ Finale 7. Aufust, 0.50 Uhr MESZ.

Keyserlingk absolviert ihr Vorbereitungsprogramm vor Ort unter der Aufsicht Nachwuchs Bundestrainer Jens Hoyer. Ihr Heim-Trainer Peter Quasten hat die unmittelbare Wettkampfvorbereitung konzipiert und einen entsprechenden Trainingsplan aufgestellt. „Gestern hat mir Jens noch geschrieben und berichtet, dass Anna gut drauf ist“, sagt Quasten. „Morgen steht ein Sprung-Techniktraining auf dem Programm. Da werde ich mit Videos versorgt, um die Technik zu begutachten.“

Tessa Srumf ist ins Staffeltraining eingebunden. „Neben individuellen Einheiten gehört natürlich auch das Wechseltraining dazu. Unsere Staffel läuft Mann - Frau - Frau - Mann. Dabei bietet der Wechsel Mann - Frau oder Frau - Mann natürlich wegen der unterschiedlichen Tempi eine besondere Herausforderung“, erklärt die 19-Jährige. „Ich laufe wahrscheinlich an Position drei. Jedenfalls haben wir das im Training so geübt. Wir wohnen wie in einem kleinen Dorf neben genialen Anlagen für verschiedenste Sportarten. Insgesamt ist der Aufenthalt hier schon ziemlich cool.“

Doch langsam geht die Florida-Woche dem Ende entgegen. Am Freitag erfolgt dann der Flug von Tampa Bay nach Cali in Kolumbien. Als erste der beiden Bayer-Sportlerinnen greift Tessa Srumf ins Wettkampfgeschehen ein. Die Lankerin wird bereits am kommenden Montag in der 4 x 400-Meter Mixed-Staffel eingesetzt. Gemeinsam mit Lysann Helms (Hamburger SV) und den männlichen Pendants Okai Charles und Lasse Schmitt (beide Königsteiner LV) soll versucht werden, das Finale am Dienstag zu erreichen. Erfahrungsgemäß dürfte das aber ein eher schwieriges Unterfangen werden.

Für Anna Keyserlingk sieht die Ausgangslage etwas günstiger aus. Mit ihrer Freiluft-Bestleistung von 13,21 Metern liegt die Hülserin auf Platz sechs der Welt-Jahresbestenliste. Wie eng es aber zugehen wird, um sich zunächst in der Dreisprung-Qualifikation am 5. August einen Platz im Finale der besten Zwölf zu sichern, sieht man anhand der Tatsache, dass sich die ersten 19 in der Welt in Weitenbereichen von über 13 Metern bewegen. Dementsprechend dämpft Anna Keyserlingk die Erwartungen etwas: „Ich bin gut drauf. Unser Trainingsplan war das ganze Jahr auf diese WM ausgerichtet. Mein Ziel ist es, Bestleistung am Saison-Höhepunkt zu springen. Dann bin ich zufrieden. Sollte das dann nicht fürs Finale reichen, ist es auch okay.“