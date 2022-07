Fußball-Testspiele : Alfred Appiah sorgt beim SC St. Tönis für Furore

Krefeld Alfred Appiah, die Neuverpflichtung des SC St. Tönis, bereitet dem Fußball-Oberligisten viel Freude. In der Vorbereitung zeigt er sich enorm torhungrig. Auch beim Test beim Landesligisten SG Unterrath trug er sich in die Torschützenliste ein.

In einem unterhaltsamen Testspiel, bei dem es schon mächtig zur Sache ging, gewann Oberligist SC St. Tönis bei der klassentieferen SG Unterrath mit 5:2 (1:2). Dabei legten die Platzherren, verstärkt mit acht namhaften Spielern aus höheren Ligen, nicht nur los wie die Feuerwehr, sondern, ehe sich das Thamm-Team richtig sortiert hatte, mit einer schnellen 2:0-Führung durch Kevin Joao Lobato (12.) und Yassine Khadraoui (19.) vorn. Nach einer halben Stunde aber war der SC im Spiel und nach perfekter Vorarbeit von Brian Dollen verkürzte Alfred Appiah. Den 23-jährigen Angreifer, der seine Wurzeln in Ghana hat, haben die St. Töniser kurzfristig vom VfL Repelen verpflichtet. Seine bisherige Visitenkarte: vier Tore in vier Begegnungen. In der zweiten Hälfte legten die Mannen um den immer besser werdenden Philipp Baum einen Zahn zu, was sich nicht nur in Treffern von Daud Gergery (56./69.) und Johann Noubissi Noukumo (59./87.) niederschlug, sondern auch in vielen flotten Kombinationen zeigte.