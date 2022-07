Fußball: Sieht der Trainer Rot, wird er auch gesperrt​

Krefeld Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat auf seiner Arbeitstagung die Weichen für die kommende Saison gestellt. Dabei wurde nicht nur die Pandemie in den Blick genommen, sondern auch einige Neuerungen.

(RP) Der Fußballkreis Kempen-Krefeld ist auf eine mögliche erneute Corona-Welle im Herbst und Winter vorbereitet. Das wurde bei der Arbeitstagung deutlch, wo die organisatorischen Dinge für den Spielbetrieb in der Saison 2022/23 besprochen wurden. Dabei bedankte sich der Kreisvorsitzende Jürgen Hendricks (Lobberich) zunächst einmal bei den Vereinen „für das große Engagement in Corona-Zeiten. Sie haben durch ihren Einsatz den Fußballsport hochgehalten. Ich hoffe jetzt auf eine normale Saison, auch in den Herbst- und Wintermonaten.“

Thomas Klingen (SV Wickrathberg) als Vertreter des Fußballverbandes Niederrhein wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die 50-Prozent-Regelung zur Ermittlung von Auf- und Absteiger auch in der kommenden Saison in allen Spielklassen bestehen bleibt. Er fügte an, dass in allen Ligen weiterhin fünf Spieler eingewechselt werden können. In den Kreisligen C ist das Wiedereinwechseln erlaubt.