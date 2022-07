In Krefeld : Zwei Menschen mit Corona auf der Intensivstation

In den Krefelder Krankenhäusern liegen aktuell 34 Personen aus der Stadt mit einer Corona-Infektion, von ihnen zwei auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 420,1 an. Am Vortag meldete es 418,1. 285 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das Impfzentrum im Seidenweberhaus öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorte jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. In dieser Woche am Donnerstag, 28. Juli: JZ Funzel an der Breslauer Straße 6-8; Freitag, 29. Juli: Spielplatz hinter dem ehemaligen Studentenwohnheim Alte Gladbacher Straße.