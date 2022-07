Handball: Norah Kothen aus Kempen hütet das deutsche Tor​

Kempen Norah Kothen aus Kempen nimmt mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft U16 an einem internationalen Turnier in der Slowakei teil. Damit sammelt sie weitere Erfahrungen, die sie voran bringen sollen.

Zur Vorbereitung auf das EYOF traf sich die U16-Nationalmannschaft von Talentcoach Carsten Klavehn zu einem Lehrgang in Ismaning. Für zwei Länderspiele gegen Ungarn ging es dann weiter nach Budapest . In beiden Vergleichen musste sich die DHB-Auswahl denkbar knapp geschlagen geben. Im ersten Spiel unterlag sie mit 23:24, Spiel zwei verlor sie mit 31:32. Norah Kothen bildet gemeinsam mit Emily Harms vom Buxtehuder SV das Torwartduo der U16-Nationalmannschaft.

Am Montag startet Deutschland dann in das EYOF. Im ersten Vorrundenspiel trifft man auf Montenegro. Am Dienstag steht der Vergleich mit Kroatien auf dem Programm und am Mittwoch zum Abschluss der Vorrunde mit Norwegen. Am Freitag und Samstag folgen dann die Platzierungsspiele.