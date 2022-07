Eishockey : KEV 81 setzt auf sein bewährtes Torhüter-Trio

Patrick Klein ist auch in der kommenden Saison die Nummer 1 des KEV 81. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Eine gute Eishockeymannschaft wird von hinten aufgebaut, heißt es. Insofern ist der Krefelder EV 81, der an seinem Kader für die am 23. September beginnende Saison in der Oberliga bastelt, auf einem sehr guten Weg.

Der Club von der Westparkstraße gab jetzt bekannt, dass er in der kommenden Saison auf ein bewährtes Torhüter-Trio setzen kann. Als klare Nummer eins ist weiterhin der erfahrene ehemalige DEL-Torhüter Patrick Klein eingeplant. Dahinter lauern in Jonas Gähr und Matthias Bittner zwei deutsche Top-Talente auf ihre Chance.

Klein wechselte vor einem Jahr aus Frankfurt zurück nach Krefeld. Er hat sich damals dazu entschlossen, neben dem Eishockey auch eine Ausbildung zu absolvieren, was in Krefeld möglich ist. Der 181 Zentimeter lange Torhüter stand von 2014 bis 2019 bei den Krefeld Pinguinen unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 60 Spiele in der DEL. Danach wechselte er nach Frankfurt, wo er in zwei Spielzeiten 66 Mal zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison stand der 28-Jährige in 33 Spielen im Oberliga-Tor des KEV und war meistens ein starker Rückhalt.

„Ich bin natürlich sehr froh, dass Patrick es schafft Beruf und Eishockey auch in der kommenden Saison zu kombinieren“, sagt Elmar Schmitz, der Sportvorstand und gleichzeitig Trainer der Oberliga-Mannschaft ist. „Mit ihm verfügen wir über einen Top-Torhüter, der unserer jungen Mannschaft die notwendige Stabilität verleiht, um in dem einen oder anderen Spiel über sich hinauszuwachsen. Auch für die Kabine ist Patrick ein wichtiger Faktor. Unsere jungen Torhüter werden wieder von ihm profitieren und nochmal einen Schritt in ihrer Entwicklung machen.“

Der 21-jährige Jonas Gähr wird wieder per Förderlizenz vom Kooperationspartner des KEV 81, den in die DEL aufgestiegenen Löwen Frankfurt, wo er seit 2020 unter Vertrag steht, für das Oberligateam spielen. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der 190 Zentimeter lange U20-Nationaltorhüter 26 Spiele für die Schwarz-Gelben.