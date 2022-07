Hockey : Lynn Krings vom CHTC hat klare Ziele

Lynn Krings hat den Sprung in den Seniorenbereich gemeistert. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Lynn Krings ist der Shooting Star des CHTC. Die 17 Jahre alte Offensivspielerin darf sich berechtigte Hoffnungen machen, nächstes Jahr bei der Hockey-Europameisterschaft U18 dabei zu sein. Welches große Ziel sie noch hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Wenn in einem Jahr vom 8. bis 16. Juli die Hockey Europameisterschaft der U18 der Damen und Herren auf der Gerd-Wellen Anlage des Crefelder HTC angepfiffen wird, steht voraussichtlich in Lynn Krings auch eine Krefelderin im Aufgebot des Deutschen Hockey Bundes (DHB). Die 17 Jahre alte Offensivspielerin spielt bereits seit frühster Kindheit für den CHTC und stellte ihre Qualität auch in der zweiten Bundesliga eindrucksvoll unter Beweis.

Wie im Hockey nicht ungewöhnlich, wurde ihr die Sportbegeisterung quasi in die Wiege gelegt. „Mein Vater spielt ebenfalls Hockey“, erzählt die Schülerin, „so dass ich bereits mit vier Jahren auf dem Platz stand und seitdem alle Jugendteams beim CHTC durchlaufen habe.“ Am wohlsten fühle sie sich im offensiven Mittelfeld, jedoch habe sie auch lange in der Innenverteidigung gespielt. „Ich möchte auf jeden Fall bei der U18-EM In Krefeld nächstes Jahr dabei sein und habe auch die 1. Bundesliga als Ziel.“

Gemeinsam mit Leni Hamacher, Lotta und Nele Michler, die alle wie Lynn Krings Jahrgang 2005 sind, kam sie im Frühjahr in den Damenkader und stellt mit ihrem Tempo und ihrer Technik auch im Erwachsenenbereich die Gegenspielerinnen vor schwere Aufgaben. Ihre guten Auftritte krönte sie bereits bereits mit drei Saisontoren gegen Spitzenreiter Bremen sowie Heimfeld und Essen.

„Lynn ist nach kurzer Anlaufzeit voll im Damenbereich angekommen und wird immer besser“, sagt Trainer André Schiefer. „Sie kommt mit dem körperlich robusteren Spiel super klar und war von Beginn an eine große Bereicherung. Sie fängt im Mittelfeld zahlreiche Bälle ab und leitet mit gutem Blick Konter und Angriffe ein. Auch im Zweikampf ist sie mit ihrer tollen Technik bestens aufgestellt.“

Ihre Qualität blieb auch den Verantwortlichen des Westdeutschen Hockey Verbandes (WHV) nicht lange verborgen, so dass sie vier Jahre in der WHV-Auswahl spielte und im Herbst den Länderpokal gewinnen konnten. Seit der U16 ist sie auch für den DHB im Einsatz und schaffte nun den Sprung in die U18. Zuletzt standen mit dem Osterturnier in England, als sie gegen die Niederlande, Belgien und England gespielt hat, als auch einem Lehrgang in Moers mit zwei Partien gegen die Niederlande intensive Aufgaben auf dem Programm. Es folgten Mitte Juli mit dem Acht-Nationen-Turnier in Spanien die nächsten hochkarätigen Tests für das Team von Coach Niklas Benecke.

„Lynn ist genau wie die anderen 2005er Mädels eine riesengroße Bereicherung für unser Team“, sagt Nike Michler, die Abwehrchefin des CHTC. „Ich glaube, Lynn weiß gar nicht, was für eine Qualität sie mitbringt und wie viel Potential noch in ihr steckt. Besonders ihr Tempo, ihr Instinkt und ihre 3D-Technik zeichnen ihr Spiel aus und haben schon nach wenigen Begegnungen viele gefährliche Offensiv-Situation für uns geschaffen. Dazu hat sie mit ihrer ausgeglichenen und humorvollen Art ganz schnell ihren Platz in der Mannschaft gefunden.“