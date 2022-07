Galopp : Andrasch Starke feiert zwei Siege

Krefeld Neben dem zwei Mal erfolgreichen Star-Jockey Andrasch Starke feiern in Lize van Dieteren und Lilly Marie Engels auch zwei Reiterinnen Siege beim After-Work-Renntag, der ein Erfolg war – bis auf das gastronomische Angebot.

Im zweiten Rennen bekamen die Besucher mit Calif ein Pferd zu sehen, welches demnächst in ganz anderen Aufgaben gesattelt wird. Der dreijährigen Hengst Calif gewann die Prüfung mit elf Längen Vorsprung und das, nachdem er sich beim Start versäumt hatte und bis in die Zielgerade hinein am Ende des Feldes lag. Trainiert wird Calif in Köln von Peter Schiergen, im Sattel saß Maxim Pecheur. Peter Schiergen nannte dann auch bei der Siegerehrung die möglichen nächsten Ziele. Diese wären auf Gruppe-Ebene das Fritz Henkel Stiftung-Rennen am Diana-Tag in Düsseldorf oder das Oettingen-Rennen in Iffezheim.