Handball : Philipp Dommermuth feiert sein Debüt bei der HSG

Gleich bei seinem Einsatz im HSG-Trikot erzielte Philipp Dommermuth hier im Spiel gegen Dormagen einen Treffer. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Kreisläufer Philipp Dommermuth folgt seinem Trainer Mark Schmetz aus Schalksmühle. Zum Testspiel von Handball-Drittligist HSG Krefed kamen 300 Zuschauer. Sie sahen eine 30:39-Niederlage gegen Zweitligist Bayer Dormagen.

Als Philipp Dommermuth in der 22. Minute beim Testspiel des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein gegen Zweitligist TSV Bayer Dormagen zum ersten Mal im Trikot der Eagles das Parkett der Glockenspitzhalle vor 300 Zuschauern betrat, führte er sich bei der 30:39 (14:20)-Niederlage gleich mit einem Treffer ein. Der 29-jährige Kreisläufer, der genau wie der neue Eagels-Trainer Mark Schmetz vom Liga-Konkurrenten Dragons Schalksmühle an den Niederrhein wechselte, ist auch für den Innenblock eine zusätzliche Verstärkung.

Dommermuth gehörte in Schalksmühle zu der Gruppe von Spielern, für die nach der Trennung von Schmetz das Verhältnis zum Vorstand zerrissen war. Da die Eagles schon lange auf der Suche nach einem zusätzlichen starken Kreisläufer waren, galt der 29-Jährige sofort als Wunschkandidat. Nachdem er dann seinen Vertrag, der noch bis 2024 lief, in der Vorwoche aufgelöst hatte, gelang es Krefelds Sportlichem Leiter Stefan Nippes, sich mit den Verantwortlichen der Dragons zu einigen.

„Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Die Vertrauensbasis in Schalksmühle war einfach weg. Da sein Trainer schon in Krefeld war, gab es für ihn keinen Grund, ein Angebot eines anderen Klubs anzunehmen: „Ich kann Mark nur in höchsten Tönen loben. Das ist menschlich und fachlich ein überragender Trainer. In Schalksmühle haben sich unter ihm viele Spieler weiterentwickelt. Auch im Verein ist hier noch mal alles eine Schippe professioneller. Die sportlichen Ambitionen der Eagles stimmen mit meinen persönlichen überein. Dazu gefällt mir die Mannschaft und das Umfeld sehr“, sagte er nach dem Spiel im RP-Gespräch.

Das fast zwei Meter große und 110 KG schwere Kraftpaket hat an Krefeld eine besonders gute Erinnerung. Im Oktober 2021 erzielte er im Heimspiel gegen die Eagles bei einem Zweikampf gegen Mike Schulz sehr spektakulär im Fallen das Tor des Monats im deutschen Handball: „Das war zwar so nicht gewollt, aber sehr schön“, sagte der Torschütze. Der 29-Jährige wohnt in Schwerte. Er studiert in Dortmund Energiewirtschaft. Zu seinen Handball-Stationen zählten auch schon der TuS Volmetal und die Ahlener SG. „Ich freue ich sehr, dass Philipp jetzt hier ist. Er ist in echter Gewinn für uns. Ich habe zwei Jahre in Schalksmühle mit ihm gearbeitet. Er weiß, wie ich spielen will und kennt die Laufwege. Er ist auch ein sehr guter Abwehrspieler und kann hinten auch die Mitspieler steuern“, sagte Trainer Schmetz.

Zur Leistung gegen Dormagen sagte Coach: „Das war ein sehr guter Gegner. Daher ist mir das Ergebnis eigentlich egal, aber so auch ok. Die Sachen, die wir nach dem Test am Mittwoch gegen Schwafheim angesprochen haben, waren heute schon viel besser. Wir machen aber noch zu viele technische Fehler und werfen zu viele Bälle einfach so weg. Vorne ist schon mehr Struktur zu sehen. Wir haben 30 Tore erzielt, es hätten sicher noch ein paar mehr sein können. In der Abwehr läuft es schon besser.“

Nach dem Spiel traf sich die Mannschaft auf der Tennisanlage des Crefelder HTC zum Essen, damit sich auch der neue Teamgeist schnell entwickeln kann. Übernächstes Wochenende steigt dann mit dem Turnier am Glockenspitz der Höhepunkt der Vorbereitung.