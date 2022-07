Wasserball : Mancini und Dörrenhaus ziehen an einem Strang

Krefeld Die Wasserballer des SV Bayer 08 und der SVK 72, Cesare Karl Mancini und Phil Dörrenhaus, gehören zu Deutschlands U19 und wollen im September an der Europameisterschaft teilnehmen.

Auf dem Weg zur Europameisterschaft absolviert die U19-Nationalmannschaft noch verschiedene weitere Trainingsmaßnahmen. Unter anderem am Stützpunkt in Hannover und natürlich einen Lehrgang in Herceg Novi in Montenegro. Dort wird man erneut mit dem Team des Gastgebers auf die EM vorbereiten.