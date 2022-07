Eishockey : KEV 81 ist gespannt auf die beiden Spieler aus Estland

Trainer Robin Beckers muss eine neue Mannschaft formen. Foto: KEV

Krefeld Deniss Kontseus und Nikita Stepanov gehören dem Kader der U20 an, der für die kommende Saison inder Deutschen Nachwuchs Liga neu zusammengestellt werden musste. De beiden Esten haben zuletzt in Finnland gespielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Der Kader der U20 des Krefelder EV 81 wird in diesem Sommer in großen Teilen neu aufgestellt. Die Spieler des Jahrgangs 2002 dürfen altersbedingt nicht mehr mitspielen und einige Spieler haben das Team verlassen und suchen woanders eine neue Herausforderung. Deshalb muss der Kader in weiten Teilen runderneuert werden.

Sportlich lief es in der vergangenen Spielzeit auch nicht gut. Die Auswahl von Trainer Robin Beckers, der auch in der kommenden Saison das Sagen an der Bande haben wird, belegte nach Abschluss der Vorrunde den letzten Tabellenplatz in der Division 1 der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL). Eigentlich hätte die Mannschaft in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Der deutsche Eishockey-Bund (DEB) verzichtete aber wegen vieler Corona-bedingter Spielausfälle auf diese Runde und setzte den Abstieg aus.

In der bereits Anfang September beginnenden Saison soll es für den KEV nun besser laufen. Auch deshalb fuhr die Mannschaft in dieser Woche in ein viertägiges Trainingslager nach Antwerpen. Auf der Rückreise wird am Samstag in Iserlohn ein Testspiel ausgetragen. „Wir haben in Antwerpen gute Trainingsbedingungen. Neben der Eishalle können wir auch das angrenzende Schwimmbad und die Sportplätze nutzen. Es ist mir wichtig, dass sich die Mannschaft, die zu gut einem Drittel aus neuen Spielern besteht, kennenlernt und ich will ihnen unsere Spielidee vermitteln“, sagte Trainer Beckers vor der Abreise nach Belgien, wo er mit zwei Torhütern und 19 Feldspielern hingereist ist. Unter den Feldspielern sind neben vier Spielern, die aus der eigenen U17 in den DNL-Kader aufgerückt sind, gleich ein halbes Dutzend externe Neuzugänge.

Zwei davon kommen aus Estland, haben zuletzt in Finnland gespielt und sich jetzt über den Kontakt ihres Beraters für den Weg nach Krefeld entschieden. Es handelt sich um die Stürmer Deniss Kontseus und Nikita Stepanov. Beide sind 18 Jahre alt und wurden im estischen Narva geboren. Eishockey erlernten sie in ihrer Heimat, bevor sie im Sommer 2021 nach Finnland wechselten. Hier spielten sie im Nachwuchs von Koovee. Dieser Club gehört zur Organisation vom Finnischen Spitzenverein Tampara Tampere. Beide Spieler machten dort durch ihre gute Bilanz auf sich aufmerksam. „Ich habe mich über diese beiden Spieler erkundigt und nur Gutes gehört“, sagt KEV-Sportvorstand Elmar Schmitz. „Ich bin sehr gespannt und werde deshalb am Samstag auch zum Spiel nach Iserlohn fahren und mir die beiden Jungs anzuschauen. Vielleicht machen sie ja einen ähnlichen Weg wie Marcel Mahkovec.“