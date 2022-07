Leichtathletik : Zwei DM-Medaillen für Franziska Schuster

Sonsbeck/Xanten Die Sprinterin aus Xanten gewinnt bei den nationalen U23-Titelkämpfen jeweils Gold und Bronze. Den dritten Platz erläuft auch die gebürtige Sonsbeckerin Rahel Brömmel.

Nachdem Franzi Schuster an der dritten Hürde gestrauchelt war, kämpfte sie sich wieder nach vorne, doch die 13,69 Sekunden reichten nicht für die anvisierte Silbermedaille. Im Gespräch mit ihrem ehemaligen Trainer beim TuS Xanten, Werner Speckert, hielt sie mit ihrer Enttäuschung nicht hinter dem Berg. Wollte sie in Wattenscheid doch auch eine neue Bestzeit sprinten. Ihren Vorlauf hatte die 20-Jährige als Erste in 13,68 Sekunden gewonnen. Der Titel ging an ihre Teamkollegin Marlene Meier (13,49). Am zweiten DM-Tag gab’s für Schuster aber ein Trostpflaster. Mit der Leverkusener 4x100m-Staffel holte sie die Goldmedaille (45,05).