Fußball-Turnier um den Voba-Cup : SV Veert schafft nächsten Coup

Der SV Veert lag im Halbfinale gegen den TSV Weeze schon nach 19 Minuten mit 3:0 in Führung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Der A-Ligist bezwingt im Halbfinale den Bezirksligisten TSV Weeze mit 1:0. Gegner im Finale am Sonntag ist Bezirksligist FC Aldekerk, den den TSV Wachtendonk-Wankum II mit 1:0 besiegt.

Mit dem Einzug ins Finale des Voba-Super-Cups ist dem SV Veert ein Überraschungscoup gelungen. Nachdem der A-Kreisligist bereits im Viertelfinale den eine Klasse höher spielenden SV Straelen mit einem 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen aus dem Rennen geworfen hatte, besiegten die Veerter am Mittwochabend den zweiten Bezirksligisten TSV Weeze in der Vorschlussrunde mit 3:2 (3:0). Und im Endspiel am Sonntag, 15.30 Uhr, auf der Anlage des TSV Wachtendonk-Wankum geht es jetzt erneut gegen einen Bezirksligisten. Dann trifft der SV Veert auf den FC Aldekerk, der sich im zweiten Halbfinal-Spiel gegen die U-23-Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum mit 1:0 (0:0) behauptete.