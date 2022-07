Reiten : Antonia Kramer feiert ihren ersten S-Sieg

Dülken Die 17-Jährige vom RFV Hubertus Neersen-Anrath gewinnt das Springen beim Sommerturnier in Dülken. Wie es dazu kam und warum es wahrscheinlich nicht ihr letzter Erfolg war.

Sie war die 14. Starterin von 25 Teilnehmern in dieser Prüfung und schaffte die volle Punktzahl von 65 Zählern wie weitere vier Reiter, weil sie auch den Jokersprung am Ende des Stangenlabyrinths ohne Abwurf mit der doppelten Punktewertung schaffte. Ihre Rundenzeit entschied schließlich als schnellstes Ergebnis von 56,66 Sekunden. Unmittelbar als 15. Reiter dahinter folgte der Zweit-platzierte Alexander Thoenes (RV Graf Holk Grefrath) mit Coster, der nur 0,58 Sekunden langsamer war.

Es war für Antonia Kramer erst der zweite Start in einer solch schweren Klasse. Neben zahlreichen Platzierungen im Springreiten – unter anderem wurde sie Vizemeisterin des Holger Hetzel Nachwuchschampionat auf den rheinischen Meisterschaften 2022 – konnte sie auch reichliche Erfolge in der Dressur verbuchen. So war sie bereits rheinische Meisterin Dressur der Children 2020, ist siegreich in der Dressur bis zur Klasse M** und startet bereits ihre erste S-Dressur.