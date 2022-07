Heimatstadt der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg : Straelen organisiert Public Viewing zum EM-Finale

Straelen Am Sonntag wird auf dem Platz des SV Straelen eine große Leinwand aufgestellt. Die Idee hatten Mitglieder der Feuerwehr nach dem Halbfinalsieg der deutschen Fußballerinnen. Alle drücken der prominenten Straelenerin und ihrem Team die Daumen.

Es ist lange her, dass es in Straelen ein Public Viewing gab. Im Juni 2016 wurde auf dem Marktplatz eine Riesenleinwand aufgebaut, damit die Fans das Achtelfinalspiel der deutschen Männernationalmannschaft bei der Fußball-EM verfolgen konnten. Am Sonntag wird es in der Blumenstadt wieder ein „Rudelgucken“ geben. Wieder bei einer Fußball-EM. Nur diesmal bei den Frauen. Die spielen dann bekanntlich im Wembley-Stadion gegen Gastgeber England im Finale um den Titel.