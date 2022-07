Leichtathletik, U23-DM : Bayers Nachwuchs-Athleten überzeugen in Wattenscheid

TSV-Hürdensprinterin Marlene Meier konnte nach ihrem Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin nun auch bei den nationalen Wettkämpfen der U23 in Wattenscheid überzeugen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen Im Wattenscheider Lohrheidestadion gewinnen die U23-Leichtathletik-Talente des TSV Bayer 04 Leverkusen je dreimal Gold, Silber und Bronze.

Allegra Hildebrandt, Marlene Meier, Franziska Schuster und Amelie Dierke untermauerten mit ihrem Sieg in der 4x100-Meter-Staffel einmal mehr die erfolgreiche Arbeit der Sprinter um die Trainer Jannik Engel und Andrea Grönebaum sowie der Hürdensprinter von Coach Markus Irrgang. Meier feierte nach ihrem Überraschungssieg bei den Aktiven über 100-Meter-Hürden bereits ihren zweiten Einzel-Titel. Nach 13,15 Sekunden bei ihrem Sieg in bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin war sie mit ihren 13,49 Sekunden diesmal nicht ganz zufrieden, da eine bessere Zeit beim „Unternehmen EM-Startplatz“ über das Worldranking mehr geholfen hätte. Bronze sicherte sich im selben Rennen ihre Trainingskollegin Franziska Schuster (13,69 Sekunden), Anna Jablonski wurde Sechste (14,05). Damit standen drei Hürdensprinterinnen aus Leverkusen im Finale. Schuster war an der dritten Hürde ins Straucheln geraten, kämpfte sich aber bravourös zurück. Ohne Patzer hätte gar mehr als Bronze herausspringen können.