Frauen im EM-Finale : Das sagte DFB-Direktor Bierhoff zum Sieg

Milton Keynes Oliver Bierhoff zeigt sich von der Willenskraft der deutschen Fußballerinnen beeindruckt. Der DFB-Direktor sieht das anstehende Spiel gegen England als „Traumfinale“. Auch der Bundeskanzler gratuliert.

Bierhoff hatte das 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Innenministerin Nancy Faeser im Stadion verfolgt. „In Deutschland werde ich von unglaublich vielen Menschen angesprochen, die nicht nur sagen, es ist schön, dass ihr mal Frauenfußball zeigt, sondern es macht richtig Spaß zuzuschauen.“ Das EM-Turnier in England sei „eine große Bühne, und das haben die Spielerinnen genutzt“. Für das „Traumfinale“ des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen das Team von England im Wembley-Stadion an diesem Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) habe der DFB einen Flieger für Familien und Freunde organisiert.