Frauenfussball : Wieso Nadja Steinborn Nationalspielerin Alexandra Popp kennt

Die Frauenmannschaft des SC St. Tönis mit Bundestrainerin Martina Voß-Tecklenburg (stehend, Dritte von links). Foto: sc

St. Tönis Deutschland fiebert mit den Fußballerinnen dem Finale um die Europameisterschaft entgegen. An der Basis hoffen die Vereine, dass der Erfolg einen Boom bei Mädchen und Frauen auslöst.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen verzaubert derzeit bei der Europameisterschaft ganz Deutschland: Den 2:1-Halbfinalerfolg über Frankreich verfolgten über 12 Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten. Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im mit 90.000 Zuschauern restlos ausverkauften Wembley-Stadion um den EM-Titel gegen Gastgeber England. Auch an der Basis, wie zum Beispiel beim SC St. Tönis, freuen sie sich über die sportlichen Erfolge, die große Öffentlichkeit und die entfachte Euphorie.

Nadja Steinborn ist Spielerin der Frauen-Mannschaft des SC St. Tönis und gehört als Geschäftsführerin der Fußballabteilung dem Vorstand an. Zur neuen Saison spielen die Frauen des SC St. Tönis in der Kreisliga A und haben sich den Aufstieg in die Bezirksliga als Ziel gesetzt. „In der abgelaufenen Spielzeit gab es nur einen Aufsteiger und so haben wir den Aufstieg als Zweiter nur denkbar knapp verpasst“, berichtet Steinborn. „Wir verfügen über einige erfahrene, aber auch über viele junge, sehr talentierte Spielerinnen.“

Info Zum Training kurz per Mail anmelden Mädchen, aber auch Jungen, die mit dem Fußball beim SC St. Tönis beginnen wollen, sind natürlich willkommen. Bevor sie zum Training vorbeikommen, sollten sie sich per Mail bei Jugendwart Ralf Horster – ralf.horster@sc-sttoenis.de – melden und einen Termin vereinbaren. Frauen sind natürlich ebenfalls willkommen und können sich auch per Mail melden: nadja.steinborn@sc-sttoenis.de

Zu den jungen, talentierten Spielerinnen zählt auch Nele Kleinheyer, die in ihre dritte Saison bei den Seniorinnen geht. Die junge Mittelfeldspielerin ist ein echtes St. Töniser Mädel und begeistert, dass sie dort ihrem Hobby nachgehen kann, wo sie wohnt und lebt.

An der Basis hofft man nach dem Finaleinzug der DFB-Frauen bei der EM in England darauf, dass der Erfolg und die breite Öffentlichkeit, die mit Begeisterung die Spiele verfolgt, einen Boom im Mädchen- und Frauenfußball auslösen. „Ich bin mir sicher, dass sich dies vor allem in den Jugendmannschaften nach den Sommerferien bemerkbar macht und sich zahlreiche Mädchen melden werden“, sagt Steinborn.

Beim SC St. Tönis gibt es aktuell noch keine eigenen Mädchenmannschaften. „Aber bei uns gab es zuletzt einen kontinuierlichen Zulauf an Mädchen. Diese Tatsache bestärkt unsere Bestrebung, dies zu ändern. Ich hoffe, dass gerade im E- und D-Jugend-Bereich, also bis elf Jahren, zahlreiche Neuanmeldungen folgen werden und wir so Mädchenteams von unten nach oben aufbauen können“, sagt Ralf Horster, der für den Jugendbereich beim SC St. Tönis zuständig ist und sich regelmäßig mit Nadja Steinborn austauscht.