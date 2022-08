Lea Schüller und Nicole Anyomi : Die ersten Tore in Krefeld geschossen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht mit Sydney Lohmann, dahinter Lea Schüller, Nicole Anyomi und Linda Dallmann (vorne rechts). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld Lea Schüller und Nicole Anyomi, die mit der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in England Vize-Europameisterinnen geworden sind, haben ihre ersten sportlichen Erfahrungen in Krefeld gesammelt.

Die gebürtige Tönisvorsterin Lea Schüller und die Krefelderin Nicole Anyomi sind mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen Vize-Europameister geworden. Im Finale mussten sich die DFB-Frauen Gastgeber England im Londoner Wembley-Stadion vor 87.192 Zuschauern mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Sowohl Schüller als auch Anyomi absolvierten jeweils zwei Spiele und erzielten jeweils einen Treffer bei der Europameisterschaft. Die 24-jährige Schüller stand im Auftaktspiel gegen Dänemark von Beginn an in der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und erzielte in der 57. Minute den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Anschließend musste sie aufgrund einer Corona-Infektion pausieren. Im Finale ersetzte Schüller dann Alexandra Popp, die kurzfristig aufgrund von muskulären Problemen nicht spielen konnte.

Die 22-jährige Anyomi absolvierte ihr erstes Spiel im letzten Vorrundenspiel gegen Finnland und erzielte dabei den Treffer zum 3:0. Zudem kam sie im Endspiel gegen England zum Einsatz, wurde in der zweiten Halbzeit für Lea Schüller eingewechselt.

Lea Schüller wurde am 12. November 1997 in Tönisvorst geboren und begann ihre Fußballkarriere beim Hülser SV. Über die SGS Essen führte ihr Weg 2020 zum FC Bayern München. In der abgelaufenen Saison wurde Schüller mit 16 Toren Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga. Zweimal erreichte sie das Pokal-Endspiel, 2014 mit der SGS Essen und 2020 mit dem FC Bayern. 2021 gewann Schüller mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft. Für die Nationalmannschaft absolvierte die 24-Jährige 41 Länderspiele, in denen sie 26 Treffer erzielte.

Vor dem EM-Finale konnte sich Lea Schüller zudem über die Wahl zur Fußballerin des Jahres 2022 freuen. „Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine totale Überraschung. Es ist überragend. Das ist eine supertolle Auszeichnung. Es war schon ein erfolgreiches Jahr, obwohl ich nicht an meiner Leistungsgrenze war. Ich hatte mir mehr vorgenommen. In der Nationalmannschaft lief es gut für mich. In der Bundesliga habe ich 16 Tore geschossen – so viele wie in den letzten Jahren auch. Da wollte ich diesmal eigentlich mehr machen. Das nehme ich mir für die nächste Saison vor“, sagte sie.