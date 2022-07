Turnier in Rheurdt : Reiten über Stock und Stein

Spektakulär: Ein Geländereiter und sein Pferd beim Sprung über ein Hindernis. Foto: FA van Oostenbrugge

Rheurdt Am 6. und 7. August ist Rheurdt Schauplatz des 23. Vielseitigkeitsturniers der IGV Kleve. Den Höhepunkt bilden die Geländeritt-Wettbewerbe am Sonntag.

Die Buschreiter und Buschreiterinnen sind wieder unterwegs, und Rheurdt wir für zwei Tage ein Zentrum ihres Sports. Am 6. und 7. August finden dort die Rheinischen und Kreismeisterschaften der Vielseitigkeitsreiter statt. Zum 23. Mal organisiert die Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter (IGV), Kreisverband Kleve, das Turnier. Nach Angaben von Turnierleiter Andreas Wetzels haben sich 235 Reiterinnen und Reiter angemeldet – ein Rekord. Im Teilnehmerfeld sind bekannte Namen, wie zum Beispiel Arne Bergendahl, der jüngst beim CHIO in Aachen dabei war, die Europameisterin der Jungen Reiter Anna Lena Schaaf oder auch die Schwedin Sara Algotsson-Ostholt, die bei den Olympischen Spielen in London 2012 eine Silbermedaille errang. Auch Reiter aus den Niederlanden treten in Rheurdt an.

Drei Disziplinen in verschiedenen Klassen sind zu absolvieren: Dressur, Springreiten und Geländeritt. Dabei müssen die Reiter – Stichwort Vielseitigkeit – stets mit dem gleichen Pferd antreten. „Der Geländeritt das Salz in der Suppe“, sagte Andreas Wetzels. „Spektakulär, etwas fürs Auge.“ Im Jagdgalopp preschen Ross und Reiter über Feld und Flur, Stock und Stein. Insgesamt 80 dekorierte Hindernisse bauen Wetzels und seine Helfer für dieses Spektakel auf. Rund 30 Sprünge auf einer gut drei Kilometer langen Strecke müssen dabei die Teilnehmer der internationalen Prüfung meistern. „Die Zuschauer haben dabei den perfekten Blick“, sagt Andreas Wetzels.

Für Besucher bieten die Organisatoren zudem am Sonntag ein Rahmenprogramm am Nachmittag. Von 14 bis 15.30 Uhr gibt es ein Ponyreiten – jeweils ein Euro pro Ritt geht dabei an die Ukraine-Hilfe. Außerdem steht ein Shetlandpony-Rennen über kleine Hindernisse an. „Das ist natürlich kein offizieller Wettkampf“, sagt Wetzels. Für Getränke und Speisen sorgt die IGV Kleve ebenfalls. So könne der Besuch des Turniers, gerade bei schönem Wetter, zu einer wunderbaren Landpartie gestaltet werden. Im vergangenen Jahr zählten die Organisatoren rund 1000 Besucher.