5:0 gegen Landesligist Mülheim : Erfolgreicher letzter Test des Oberligisten SC St. Tönis

Alexander Thamm, neuer Trainer des SC St. Tönis, durfte sich Samstag über fünf Treffer freuen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

St. Tönis Vor dem Oberliga-Start hat der SC St. Töis noch einmal Selbstvrtraue getankt. Die Mansnchaft von Alexander Thamm setzte sich mit 5:0 gegen den guten Landesligisten Mülheimer FC durch.

Von Uwe Worringer

Mit dem Heimspiel gegen den Mülheimer FC endete für den SC St. Tönis das Testpielprogramm. Eine Woche vor dem Start in die Meisterschaft präsentierte sich der Fußball-Oberligist beim 5:0 (3:0)-Sieg noch einmal in Torlaune und rundete eine an den Ergebnissen gemessen erfolgreiche Testspielserie ab. Denn in sieben Partien ging die Elf von Trainer Alexander Thamm sechsmal als Sieger vom Platz. In wie weit die Mannschaft gerüstet ist, wenn es am Sonntag zum Auftakt gegen Aufsteiger SV Sonsbeck ernst wird ist schwer zu sagen.

Unterm Strich hinterließ das Kollektiv gegen den Landesligisten einen mannschaftlich geschlossenen Eindruck. Das änderte sich auch nicht, als es in der zweiten Halbzeit zahlreiche Wechsel gab. Eine Baustelle gilt es aber sicherlich noch zu schließen. Nach Ballverlusten im Mittelfeld war die Lücke zur Viererkette oftmals zu groß, was der zu Beginn forsch auftretende Landesligist einige Male zielstrebig ausnutzte. Außerdem legten die Gäste mit langen Bällen in die Spitze noch Abstimmungs- und Stellungsprobleme in der hintersten Linie offen. Gegner mit höherer Abschluss-Qualität hätten zweifellos mehr Kapital daraus geschlagen. In die Offensive ging auffällig viel über Philipp Baum, der ein enormes Laufpensum an den Tag legte und sich mit Brian Dollen auf der linken Seite gut ergänzte. Dollen war es auch, der die Führung vorbereitete. Seinen Schuss parierte Mülheims Keeper bravourös, doch den Abpraller nutzte Branimir Galic zum 1:0 (21.). Zum ersten Mal gab es damit Arbeit für Moritz Hirt, der in der kommenden Saison für Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn als Stadionsprecher fungiert.

Nur sieben Minuten später durfte Hirt erneut zum Mikrofon greifen, als Dominik Dohmen auf 2:0 erhöhte. Der umsichtige Kapitän nutzte einen Annahmefehler der Gäste und schob vom Sechzehner aus flach ein (28.). Kurz vor der Pause bewies der fleißige Luca Esposito ein gutes Auge. In seine gefühlvolle Flanke lief Linus Krajac ein und verwandelte sicher zum 3:0-Pausenstand.

Nach der Pause erlahmten bei den Gästen ein wenig die Kräfte, so dass die Gastgeber die Begegnung mit wenigen Ausnahmen weiterhin dominierten. Nach Vorarbeit von Konstantin Möllerung erzielte Lukas Stiels das 4:0 (53.) und Johann Noubissi Noukumo setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt (90.).

Thamm wirkte hinterher durchaus zufrieden, tat sich aber kurz vor dem Saisonstart mit einer Standortbestimmung schwer: „Wie weit wir wirklich sind, kann ich in 14 Tagen sagen. Wir starten

mit einer Englischen Woche. Fakt ist, dass wir in 21 Tagen sechs Spiele haben. Das ist schon brutal.“

Neben dem Trainerteam hat auch die sportliche Führung in den nächsten Tagen noch Hausaufgaben zu erledigen. Denn Mats Platen, Tim Luca Jerz und Simon Sell haben aus finanziellen Gründen noch keine Freigabe erhalten. Mit dem VfR Fischeln als abgebender Verein soll in diesen Tagen eine Einigung gefunden werden.

Ein Highlight in dieser Saison wird sicherlich der Vergleich mit dem Nachbarn KFC Uerdingen sein. Hagedorn zeigte sich zuversichtlich, dass das Heimspiel wie geplant an der Gelderner Straße ausgetragen werden kann – dann allerdings auch einen Tag früher als bislang terminiert: am Samstag, dem 17. September.