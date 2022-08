Aus den Vereinen : Freitag Aktionstag des Crefelder Ruder-Club

Kinder ab 10 können am Freitag das Rudern ausprobieren. Foto: Schaulandt, Oliver

Krefeld Ab 11 Uhr können Kinder ab 10 Jahre am und auf dem Elfrather See mitmachen. Es finden sowohl auf dem Ruderergometer als auch auf dem Wasser in den Booten Wettkämpfe und Übungseinheiten statt.

(maha) Beim Rudersport ist man in der Natur und vor allem auf dem Wasser unterwegs. Zudem können schon Kinder und Jugendliche Wettkämpfe bestreiten und coole Fahrten erleben. Am 5. August veranstaltet der Crefelder Ruder-Club einen Aktionstag, an dem Kindern ab 10 Jahren der Rudersport nähergebracht werden soll.

Der CRC ist ein Verein mit einem aktiven Vereinsleben und vielen Veranstaltungen. Rund 350 Mitglieder sind aktiv, darunter alleine 60 Kinder und Jugendliche. Louisa Heinermann, die selbst aktiv ist und zuletzt ihre Träume von der Teilnahme an der EM 2022 begraben musste, ist für die Jugendarbeit als Jugendvorsitzende zuständig.

„In diesem Jahr hat die Deutsche Ruderjugend im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ die Vereine in Deutschland aktiv unterstützt. Jeder Verein konnte im Rahmen des Aktionsprogramms einen solchen Aktionstag beantragen. Bei diesem Aktionstag stand ein Aspekt im Mittelpunkt: Kinder und Jugendliche sollen nach der pandemiebedingten Pause wieder zurück in Bewegung gebracht werden“, erinnert sich Louisa Heinemann. Gesagt, getan: Die 19-Jährige erarbeitete ein Konzept für einen solchen Aktionstag und beantragte diesen. Und der CRC zählte zu den insgesamt fünfzig Vereinen deutschlandweit, die ein Ruderergometer von concept2 erhielten.

Am 5. August ist es dann endlich soweit: Zwischen 11 und 15 Uhr sind Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren am Bootshaus am Elfrather See (Bruchweg 26 in Krefeld) herzlich Willkommen. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen unseren Sport näherbringen und ihnen die Möglichkeit geben, diesen mal auszuprobieren. Einzige Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer/innen schwimmen können“, berichtet Heinermann.

So finden sowohl auf dem Ruderergometer als auch auf dem Wasser in den Booten Wettkämpfe und Übungseinheiten statt. Zudem stehen den Kindern und Jugendlichen zahlreiche Ansprechpartner, darunter vielleicht auch der eine oder andere Aktive des CRC, der oder die schon an Europa-/Weltmeisterschaften oder bei Olympia teilgenommen haben, Rede und Antwort.