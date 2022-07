Jugendzentrum in Viersen : Viele Spenden nach Brandstiftung im Hubert-Vootz-Haus

Kein Schall, viel Rauch: Feuerwehrleute vor dem ausgebrannten Hubert-Vootz-Haus an der Krefelder Straße in Viersen. Foto: Günter Jungmann

Viersen Unbekannte steckten das Kinder- und Jugendzentrum Hubert-Vootz-Haus an. Noch ist unklar, ob das Gebäude saniert werden kann oder abgerissen werden muss. Für den Trägerverein wurden schon Tausende Euro gespendet.

Zunächst waren es nur eine Handvoll Menschen, dann kletterte das Spendenbarometer in den ersten Stunden in den zweistelligen Bereich. Immer mehr Menschen wollen mit Geld helfen wollen, das durch Brandstiftung zerstörte Hubert-Vootz-Haus in Viersen wieder ans Laufen zu bekommen.

Am Freitagabend waren es bereits 78 Spender, Tendenz steigend. „Wir sind echt sprachlos. Innerhalb von sechs Stunden habt ihr 3000 Euro für uns gespendet“, schrieb Ulas Sazi Zapci. Der Spendenaufruf, den der Trägerverein Hubert-Vootz-Haus e.V. über die Spendenplattform Betterplace gestartet hat und bei dem sie um Spenden für Spiel- und Bastelmaterial bitten, zeigt Resonanz.

Info Spenden über Online-Plattform Wer den Trägerverein Hubert-Vootz-Haus mit einer Spende für die Neubeschaffung von Spiel- und Bastelmaterial als auch Büroeinrichtung unterstützen möchte kann dies über www.betterplace.org machen. Es werden Spendenquittungen ausgestellt.

Nach mehr als 30 Jahren der Jugendarbeit fiel das Hubert-Vootz-Haus am 25. Juli einer Brandstiftung zum Opfer und brannte völlig aus. Wer an der Krefelder Straße 123 in Viersen vorbei fährt, sieht ein rußgeschwärztes Gebäude, dessen Fenster und Türen mit Holzplatten gesichert sind. „Nach unserem aktuellen Stand ist alles zerstört bzw. unbrauchbar. Wir haben nichts mehr“, sagt Maja Iwer, Vorsitzende vom Landesverband Die Falken. Die Sozialistische Jugend Deutschland (SJD) Die Falken steht hinter dem Trägerverein. Die Holzwerkstatt, das gesamte Bastelmaterial, das Spielzeug, sämtliche Brett- und Aktionsspiele – alles ging in Flammen auf.

Dazu kommen die komplette Einrichtung sowie das gesamte Büro inklusive Technik. Im Haus gehörten Bildungsveranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene ebenso zu den Angeboten wie ein regelmäßiges Kinderkino und eine Hausaufgabenbetreuung. Die Räumlichkeiten waren der Mittelpunkt von Rap-Workshops, Streetdance-Kursen, Diskussionsrunden und Graffiti-Workshops. Für viele Kinder und Jugendlichen war es ein Art zweites Daheim.

Das Hubert-Vootz-Haus ist vom Jugendamt der Stadt Viersen mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Das nun abgebrannte Gebäude befindet sich in städtischem Besitz. „Wir stehen in engem Kontakt mit der Stadt Viersen und haben erste gute Gespräche geführt, wie es weitergehen kann“, sagt Iwer. Klar ist: Die Kinder- und Jugendarbeit soll so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Man suche gemeinsam nach Lösungen, wie es weitergehen könne, heißt es auch von der Pressestelle der Stadt Viersen. Doch wie das genau aussehen könnte, steht derzeit noch in den Sternen.

„Wir haben verschiedene Ansätze im Gespräch, können aber noch nichts Konkretes sagen“, hieß es vonseiten der Viersener Stadtverwaltung. „Der Hubert-Vootz-Haus e.V. war unser Mieter, und wir versuchen schnellstens, einen adäquaten Ersatz anzubieten.“ Noch ist unklar, ob das Gebäude nach dem Brandschaden saniert werden kann oder ob ein Abriss nötig wird. Dafür fehlten am Freitag noch die letzten Untersuchungen von Sachverständigen und der Versicherung. Wenn dies feststeht, kann weiter geplant werden und es kann auch die Frage geklärt werden, wie lange eine Ersatzunterkunft benötigt wird. Ein Schnellschuss, da sind sich beide Parteien einig, bringe nichts.