Förderprogramm des Bundes : 476 Millionen Euro für Sport, Jugend und Kultur

Kreis Viersen Das Förderprogramm für Sport, Jugend und Kultur (SJK) wird neu aufgelegt. Bis zum 30. September können sich auch Kommunen im Kreis Viersen bewerben.

Das erfolgreiche Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) wird neu aufgelegt, um dem kommunalen Sanierungsstau entgegenzuwirken, wie der Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner (SPD) aus Kempen jetzt mitteilte.

Seit 2015 habe der Bund in dem Programm bereits Förderungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro übernommen. Künftig sollen die Fördervoraussetzungen um Aspekte des Klimaschutzes ergänzt werden, merkte Schiefner an. Dazu zählten beispielsweise Maßnahmen, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern.