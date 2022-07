Benefiz-Aktion : Düsseldorf am Ruder für Menschen mit Krebs

Düsseldorf am Ruder für Menschen mit Krebs Foto: MeinRuderbild.de

Düsseldorf Bei einer Benefiz-Regatta im Medienhafen treten 100 Teams an. Das Geld aus Spenden und Verkäufen geht an die Krebsgesellschaft NRW.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Mit einer Benefiz-Regatta am Samstag, 13. August, wollen viele Düsseldorfer Organisationen, Vereine und Firmen Geld sammeln für die Unterstützung von Menschen mit Krebs. Mehr als 100 Teams aus 400 Rudersportlern haben sich zu dieser Regatta im Medienhafen angemeldet. Mit ihrem Booten aufs Wasser wagen sich unter anderem Teams wie „Fette Boot“ der Rheinischen Post, die „Onkozwerge“ der Kaiserswerther Diakonie, die „Blutsauger“ vom Universitätsklinikum Düsseldorf, die „Pflegeflotte“ der Pflegeschule am EVK Düsseldorf, die „KDDM Rowing Thunder“ der Düsseldorfer Muslime, die „Black Pearl“ von der Schulz & Sohn GmbH und der „Ceci Rowing Squad“ vom Cecilien-Gymnasium. In Konkurrenz treten zudem weitere Gruppen wie „The Rowing Stones“ und „Usain Boot“ von der Janssen Cilag GmbH und das „DEG Altherren A und B“ sowie das „Rowing Rathaus“.

Die Rennen finden in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr statt. In der Mittagspause um 13 Uhr gibt es Unterstützung aus der Luft. Das „Fallschirmteam Sportland Nordrhein-Westfalen“ unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Wolfgang Beutel springt über dem Medienhafen ab und will im Hafenbecken landen. An Ständen werden den Besuchern zudem Getränke und kleine Speisen geboten. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr geplant.

Organisiert wird diese Benefiz-Regatta von den Vereinen „Düsseldorf am Ruder“ und „Ruderclub Germania Düsseldorf“, um die Krebsgesellschaft NRW zu unterstützen. Der Verein informiert in Kitas und Schulen über Hautkrebsprävention, in Betrieben liegt ein Schwerpunkt bei Darm-, Haut- und Blasenkrebsprävention sowie zur Brustkrebsfrüherkennung. Auch hilft der Verein jenen Menschen, die an Krebs erkrankt sind.