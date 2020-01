Eishockey : U23 gegen Rostock nicht chancenlos

Krefeld Die U20 des KEV spielt am Wochenende zweimal zu Hause gegen den EV Landshut.

(JH) Die U23 des KEV 81 trifft am Wochenende auf zwei Mannschaften aus dem Osten. Am Freitag um 19.30 Uhr sind die Piranhas aus Rostock in der Rheinlandhalle zu Gast, am Sonntag um 18 Uhr gastiert die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz um 18 Uhr in Leipzig. Rostock liegt mit 31 Punkten auf Platz zehn und kämpft mit dem elftplatzierten Erfurt im Fernduell um den letzten Play-off-Platz. Entsprechend motiviert werden die Hansestädter sicherlich aufs Eis gehen. Sie haben in Krefeld auch noch etwas gutzumachen. Im ersten Duell unterlagen sie in der Rheinlandhalle mit 4:5 nach Penaltyschießen.

Wenn die U20 in der Division 1 der Deutschen Nachwuchsliga noch den Gang in die Relegationsrunde vermeiden will, müssen am Wochenende sechs Punkte her. Die Auswahl von Trainer Robin Beckers trifft am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr in der Rheinlandhalle auf den Tabellenvorletzten EV Landshut. Die Dreihelmestädter haben derzeit 14 Zähler mehr auf dem Konto. Sollte der KEV beide Partien gewinnen, würde man den Abstand auf acht Punkte verkürzen und die Niederbayern damit unter Druck setzten. Personell kann Trainer Beckers für die Partie am Samstag aus dem Vollen schöpfen. Wie schon im Spiel gegen Mannheim am vergangenen Samstag sollen neben Torwart Albrecht mit Schitz, Kiedewicz, Vogt, Demetz, Rutkowski und Kosianski alle Stammspieler der U23 mitwirken.