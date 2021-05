Starker Auftritt : DM-Tickets für TSV-Leichtathleten

Tim Henseler wusste über 110-Meter-Hürden in 14,72 Sekunden trotz fehlender Wettkampfpraxis zu überzeugen. Foto: Dirk Fusswinkel/TSV

Dormagen Die Dormagener Maxine Brune, Eva Christmann und Tim Henseler erfüllen auf der Anlage des TSV Bayer 04 Leverkusen jeweils die DM-Norm.

(sit) Ein wichtiges Etappenziel ist schon mal erreicht: Maxine Brune, Eva Christmann und Tim Henseler können bei den Deutschen Jugendmeisterschaften vom 30. Juli bis 1. August in Rostock starten. Die Leichtathleten des TSV Bayer Dormagen erfüllten beim Trainingswettkampf auf der Anlage des TSV Bayer 04 Leverkusen die Norm für die in knapp elf Wochen stattfindenden nationalen Titelkämpfe.

Maxine Brune lief in der Altersklasse U18 über 800 Meter nach couragiertem Auftritt in persönlicher Bestzeit von 2:17,32 Minuten souverän zum Sieg. Auf Platz drei landete Teamkollegin Johanna Helmrich, die nach 2:24,03 Minuten die Ziellinie passierte. Anna Olschowsky (W15) konnte derweil ihr Potenzial in 2:29,73 Minuten nicht abrufen.

Eva Christmann, die bereits in der vergangenen Woche in Halle (Saale) ihr Leistungsvermögen über 100-Meter-Hürden angedeutet hatte, belohnte sich nun für ihre wiederum starke Vorstellung mit der DM-Norm. Und das mit Maßarbeit: Fast auf den Punkt erfüllte sie in 14,69 Sekunden die geforderte Qualifikationszeit von 14,70 Sekunden. Auch die gleichaltrige Paulina Majer vermochte zu glänzen, die Mehrkämpferin verbesserte ihre Bestzeit auf 15,32 Sekunden. In seinem letzten Jahr in der Altersklasse U20 wusste Tim Henseler ebenfalls zu überzeugen. Über 110-Meter-Hürden reichten ihm 14,72 Sekunden zur Norm, dabei fehlt es dem Schützling von Trainer Dirk Zorn noch ein wenig an der nötigen Wettkampfpraxis.