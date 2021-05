Jugendhandball : Dormagen zerlegt SG Flensburg/Handewitt

Dormagen Die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen gehen mit einem Acht-Tore-Polster ins Viertelfinal-Rückspiel der Deutschen Meisterschaft.

Das könnte im Rückspiel (13 Uhr, Ostermann-Arena in Leverkusen) in der Tat zum Problem werden, befürchtet Röhrig. „Da müssen wir genau draufschauen. In der Kürze der Zeit hat sich im Innenblock noch keine Alternative etabliert.“ Und weil er weiß, „dass es selbst in der Champions League immer schon mal wieder vorkommt, das so was noch gedreht wird“, fordert er: „Wir müssen in diese Partie genauso reingehen wie in Flensburg, so dass der Gegner erst gar nicht daran denkt, hier was holen zu können.“ Auch Pütz, der wie schon in Flensburg auf der Bank sitzen wird, mahnt: „Acht Tore Vorsprung und 40 Auswärtstore sind eine gute Ausgangsposition, aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen im Rückspiel genau so konzentriert sein wie in Flensburg.“ Auflaufen kann dann womöglich der in der Winterpause aus Essen nach Dormagen gewechselte Florian Träger.