Handball : TSV verspielt in nur fünf Minuten den Heimsieg

Dormagen Die Handballer des Zweitligisten TSV Bayer Dormagen bleiben in der Ostermann-Arena ungeschlagen. Freude kam nach dem 30:30 gegen das Kellerkind TV Emsdetten aber keine auf.

Dabei hatte die Partie in der Ostermann-Arena für die Gastgeber federleicht begonnen: Ballgewinne in der Abwehr münzten Ian Hüter, Aron Seesing (2) und Benni Richter Rucki Zucki in eine 4:0-Führung um. Bereits nach 1:55 Minute (!) sah sich Gästecoach Peter Portengen, der beim Liga-Dino Anfang Januar auf Aaron Ziercke gefolgt war, dazu genötigt, seine erste Auszeit zu nehmen. „Wir haben uns total verschlafen“, sagte der Niederländer und fügte hinzu: „Ich bin jetzt so lange dabei, aber so etwas habe ich noch nie mitgemacht.“ Was die Angelegenheit noch schwerer zu fassen machte: Auch in die zweite Hälfte starteten die Münsterländer mit einem 0:4-Lauf – diesmal erhöhten für Dormagen Treffer von Benni Richter (2), Aron Seesing und Ante Grbavac die 17:15-Führung zur Pause sogar auf 21:15 (36.). Ein Vorsprung, der bis zur 55. Minute stabil blieb, näher als drei Tore (21:24/49. und 22:25/50.) kam der TV Emsdetten nicht heran.

Das lag daran, dass sich die wieder stark ersatzgeschwächt angetretenen Hausherren, bei denen der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Patrick Hüter nur in der Abwehr aufzulaufen vermochte, bis dahin neben Ian Hüter (am Ende 5 Tore), Benni Richter (9 Tore, 3/3 Siebenmeter) und Ante Grbavac (4) auch auf junge Akteure wie Aron Seesing (4), Moritz Görgen (2) und Lucas Rehfus (1) verlassen konnten. „Aber wir mussten in der Abwehr auch sehr, sehr hart arbeiten“, stellte Bilanovic fest. Das machte sich dann im Finale negativ bemerkbar. Portengen, der mit den Kräften seiner Jungs durch viele Wechsel klug gehaushaltet hatte, stellte für die letzten fünf Minuten um: In der Abwehr ließ er Robin Jansen auf vorgezogenem Posten verteidigen, im Angriff setzte er auf Kosten des Torhüters konsequent auf den siebten Feldspieler. Dass seine Mannen damit überhaupt nicht klar kamen, ärgerte Bilanovic sehr. Er machte seine Kritik vor allem an den erfahrenen Akteuren fest. „Da fehlte es am nötigen Mut.“ Und wahrscheinlich auch an Kraft. Besonders der in Angriff und Abwehr in Dauerschleife geforderte Ian Hüter wirkte physisch und psychisch platt, versuchte aber, weil Richter nach längerem Aufenthalt auf der Bank seinen Touch verloren hatte, und es Grbavac zunehmend an Orientierung fehlte, die Partie mit Gewalt zu entscheiden. Das ging schief. Und Bilanovic, der in Minute 58:46 beim Spielstand von 30:28 seine letzte Auszeit nahm, fragte angefressen: „Was willst du machen, wenn klare Ansagen, was wir spielen wollen, nicht eingehalten werden?“