Tennis : Jou Gnjidic ist Kroatischer Meister

Neuss Das Talent des TC Blau-Weiß Neuss setzt seinen Siegeszug fort. In Dakovo holt sich Jou Gnjidic in überzeugender Manier den nationalen Titel.

(sit) Bei den in der vergangenen Woche in Dakovo ausgetragenen kroatischen Jugend-Meisterschaften sicherte sich der für den Tennisclub Blau-Weiß Neuss spielende Jou Gnjidic den Titel. Im Finale setzte sich das Toptalent aus dem Jahnstadion, ausgestattet mit einem deutschen und einem kroatischen Pass, mit 6:3 und 6:1 gegen den starken Dario Zorica durch. Im Halbfinale bezwang er Diego Martinovic in drei Sätzen mit 7:5, 2:6 und 6:0.