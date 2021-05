Handball : Der TVK kann sich auf seine Anhänger absolut verlassen

Die Anhänger der TV Korschenbroich unterstützen den Verein in der Corona-Krise. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Viele Dauerkarteninhaber verzichten auf ihre Ansprüche und helfen dem Handball-Regionallgisten TV Korschenbroich damit in der Corona-Krise.

(sit) Nicht nur auf seine Sponsoren, sondern auch auf seine Anhänger kann sich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich in der Corona-Krise verlassen. Der TVK hatte seine Dauerkarten-Inhaber gefragt, ob sie trotz des Ausfalls nahezu aller Heimspiele bereit seien, auf ihre Ansprüche zu verzichten. Etwas mehr als die Hälfte hätte bislang geantwortet, sagt Marketingleiter Jan Wolf. „Davon verzichten 90 Prozent auf eine Rückzahlung. Das ist ein ganz starkes Signal unserer Anhängerschaft.“

Der TVK bittet nun alle Dauerkartenkunden, die sich noch nicht entschieden haben, um eine kurze Rückmeldung per E-Mail. Der Dauerkartenverkauf für die neue Saison werde erst dann beginnen, wenn sich der Verband geäußert habe. Die Dauerkartenkunden erhalten vor dem offiziellen Verkaufsstart ein Schreiben mit allen Informationen. Die Plätze in der Waldsporthalle aus der Saison 2020/21 bleiben bis auf Weiteres reserviert. Zuschauer, die bislang keine Dauerkarte besitzen, aber Interesse daran haben, bekommen schon jetzt Gelegenheit, einen Platz zu reservieren. Dafür reicht eine formlose E-Mail mit den Kontaktdaten an marketing@hand-ball-herz.de.