Hallenhockey : CHTC-Damen verhindern den Abstieg

In der Hallen-Hockey-Bundesliga reichte das 3:3 im Heimspiel gegen den Club Raffelberg. Die Bundesliga-Herren des CHTC gewannen am Sonntag beim Absteiger Düsseldorfer HC mit 6:5.

Im letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison fanden die Herren des Crefelder HTC nur schwer in die Partie und mussten früh den ersten Gegentreffer durch Sebastian Behr hinnehmen. Die Gäste von Spielertrainer Jan Marco Montag wirkten im Köpfe und in den Beinen wacher, dennoch gab es in einer hektischen ersten Hälfte Chancen auf beiden Seiten. Schließlich erlöst Niklas Wellen, der nach einem Doppelpass mit Julius Breucker ausglich, die Weiß-Grünen (26.). Blau-Weiß blieb aufmerksam und ging bis zur Pause mit 3:1 in Führung. Mit Wiederanpfiff zeigten sich die Hallenmeister von 2007 aufmerksamer Jonathan Ehling, Julius Breucker und Timo Kossol sorgten für die CHTC-Treffer zum zwischenzeitlichen 4:4. Für die letzten Minuten setzte die Kölner Bank alles auf eine Karte und einen sechsten Feldspieler ein. Diese Rechnung ging in Form des späten Siegtreffer von Luca Großmann auf, durch den die Domstädter den Kontakt zur Spitze erhalten. „Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit schwach und Köln im Kopf deutlich wacher als wir. Vor den Toren passieren zum Teil individuelle Fehler, die Köln dann gut nuztzt. Auf der Gegenseite nutzen wir unsere Ecken zu wenig“, analysierte Robin Rösch nach der Partie. Am Sonntag war der CHTC dann zum Abschluss der Hallensaison beim Düsseldorfer HC zu Gast, wo mit einem 6:5 die Hallensaison beendet wurde. Für die Hausherren ging es noch um den Klassenerhalt, entsprechend legten sie mit einem 2:0 auch vor. Doch der CHTC besann sich auf seine Stärken und drehte die Partie in ein 5:2 um. In den letzten Minuten ersetzten die Düsseldorfer den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers und kamen nochmals auf 6:5 heran. Doch zu einem remis sollte es nicht mehr kommen, Krefeld rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.